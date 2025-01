Robert Kitt: majandus kui isetäituv ennustus

Viimase aja avaliku ruumi majandusteemalised arutelud pulbitsevad kirgedest. Nii mõnedki teadlased ja ametnikud on muutunud aktivistideks, kes loovad usalduse asemel umbusku. Liiga sageli jääbki lõpuks teemakaugel inimesel mulje, et asjad on tegelikult must-valged ning lahendus kõikidele probleemidele on ühes-kahes otsuses, mida rumalad otsustajad ei tee, ning energia on kallis, majandus ei kasva, maa on külmand ja kärss on kärnas. Kuidas saab ekspert luua umbusku ning miks jääb avalikust ruumist lootusetuse tunne, et meil on kõik halvasti?