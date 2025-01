Helen Sildna: muusikamajandus kui ökosüsteem

Sel hetkel kaotas minu jaoks alatiseks kehtivuse argument, et väike rahvaarv või piiratud siseturg on rahvusvahelise läbilöögi takistuseks. Aastal 2009 alustasime festivaliga Tallinn Music Week. Sellest on saanud Eesti muusika rahvusvaheline esitlusfestival, kuhu toome kokku maailma muusikatööstuse otsustajad. Tulgu kohale ja armugu Eestisse! Kõrvus kõlas ka teine tingimus – koostöö. Tuleb luua midagi, mille nimel liidame jõu ja pingutused kogu valdkonnas.

Tänaseks on tehtud palju järjepidevat tööd. Edulugusid on nende aastatega tekkinud ja vahel ka kustunud, kuid tuntud artistinimed, välistuurid ja plaadilepingud on vaid jäämäe tipp. Vundamendiks on tugistruktuuride pidev, pikaajaline, enamasti nähtamatu töö. Isegi kui mõni artist tegevuse lõpetab või mõnele õhinaga kuulutatud eduloole järgneb vaikus, loob see veealune võrgustik järjepideva süsteemi, mis on ühel hetkel piisavalt tugev, et pidama jääda. Kui tegijate kiht on piisavalt tugev, siis teadmised ei kao, vaid ladestuvad Eestisse. Seetõttu on vaja investeerida süsteemi, mitte üksikutesse edulugudesse.