Hardo Pajula: sedelitest viidud

Põld on alles ja laiub enam-vähem endise hooga. Haruteest vasakut kätt on seevastu toimunud põhjapanevad muutused. Kui me novembri keskpaiku Näpil käisime, saime liikuda vaid kahe kortermaja käegakatsutavas läheduses paiknevate garaažideni. Pärast neid algas tara. Vaba vett katab ammu asfalt ja saetööstus. Kui ma võrdlen enda ja Aare lapsepõlve mängumaad tänaste näpsude omaga, siis on nii, nagu oleks kuuetoalisest korterist järele jäänud veerand esikut. On võimatu, et sellisel põhjapaneval muutusel ei oleks kaugeleulatuvaid tagajärgi.

Ma avastasin Charles Eisensteini koroonakriisi esimestel nädalatel. Tema tunniajane intervjuu „Kontrolliepideemia“ andis mulle järgnevateks maanilisteks kvartaliteks kindla toetuspinna. „Üheski meie vastuses koroonaviirusele ei ole midagi uut... vaatame, kasvõi seda, kuidas üha suurem osa sotsiaalsest suhtlusest ja kaubandusest on kolinud internetti, pöörame tähelepanu hügieenimaaniale ja batsillipelgusele. Vaatame seda, kui palju elust on õuest tuppa pagenud. Kui mina laps olin, liikus hoovis pidevalt jõuk jõnglasi. Kui sind õue ei lastud, oli see karistus. Nüüd on asjad pigem vastupidi. See ei juhtunud ühtäkki koos koroonaviirusega.“

Kui avarast kooperatiivkorterist on järele jäänud vaid jalamatt ja selle vahetu ümbrus, pole kirjeldatud suundumustes midagi ülemäära imestamisväärset. Meievanuste jõuk kadus 1970. aastate alguse suvehommikul sohu ja väljus sealt tavaliselt üksnes söögikordadeks. See aeg on nüüd möödas. „Majandus tuli peale. Sedelid võtsid lastelt soo ära. See on kurb, aga nii see on,“ nendib Aare usutluse lõpus.

Mulle tundub, et praegu on meil viimane aeg endalt küsida: kas me tahame, et Majandus meid lõplikult õuest ära kutsub?