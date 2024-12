Kaie Metsla: julgus olla inimene

Huxley prohvetlik nägemus võib paljude jaoks tunduda kummalisena, sest tasahilju ligihiilivat ja aeg-ajalt oma võimu maksma panna üritavat kontrollimasinat ei ole lihtne märgata. Alles siis, kui selle võim on muutunud niivõrd suureks, et piirangud ja isoleeritus lämmatavad inimlikud vajadused, taipame, millega silmitsi seisame. See on otsustamise koht, siin loeb see, kas ma tahan jääda inimeseks. Julgust seista vastu sajapealisele lohele, mis meid nahka kipub pistma, ei ole lihtne leida. Veel mõni aeg tagasi oleks mina ise igal juhul kinnitanud, et ei tasu vanamoodsa inimesena targutada, muutusega tuleb kaasa minna ja edasi liikuda. Täna on bravuurikust vähemaks jäänud, pähe tikuvad küsimused: mis asi see on, mis meid õgima kipub? Kas me saame muutuse puhul kindlad olla selles, mis suunas sõit läheb?​