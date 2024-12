Neli saadet metamorfoosist

Kui ma 2018. aasta kevadel 37 aasta vanusele teadusuudisele komistasin, mõistsin, et nüüd on puur mitukümmend meetrit edasi liikunud. Aastapäevad hiljem võtsin Rupert Sheldrake’i jutuks teoloog Toomas Pauli ja Eesti Teaduste Akadeemia presidendi Tarmo Soomerega. Maddoxi soositud kiriklikele metafooridele truuks jäädes panin vestlusele pealkirjaks „Kaasaegne ketser“.

#57 Metamorfoos mitmekihilisusesse

Jaak Johanson ja Hasso Krull

„Sheldrake on väga sümpaatne. Ma arvan, et tema mõtlemine on osa sellestsamast suuremast voolust, mis kannab meid potentsiaalse metamorfoosi poole,“ ütles ülejärgmises saates Hasso Krull, kes osales seal oma klassivenna, kadunud Jaak Johansoniga.

Me rääkisime animismi tagasitulekust panpsühhistlikus kuues („Põhiväärtus panpsühhism“; TT#29, 3.23). Nii üks kui teine rajanevad ideel looduse teadvusest või hingest. „See on see, mille teadusrevolutsioon hülgas, aga see on tagasi tulemas ning on sealjuures võtnud väga huvitava ja rafineeritud vormi,“ selgitab asja kaasaegne ketser, kes meil selles saates mitu korda jutuks tuli.

#66 Kus on tsibipudina piir?

Hasso Krull ja Peeter Laurits

Selles saates oli Hasso Krulli vestluskaaslaseks Peeter Laurits, kes kirjutas kaaneteksti Sheldrake’i 2014. aastal eesti keeles ilmunud raamatule „Dogmadeta teadus“.

Kõnealuses keskustelus keskendusime kaasaegse ketseri 1988. aastal ilmunud teosele „The Presence of the Past: Morphic Resonance and the Habits of Nature“, mis pahandas Maddoxit samavõrd kui Sheldrake’i seitse aastat varem trükivalgust näinud esimene raamat.