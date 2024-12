Martin Ehala: #45 Tüli taju pärast

Viis aastat tagasi vestluses Peeter Helmega tõdesime, et kümnendi algusest peale on liberalismi ja mitmekultuurilisuse mõistete tähendus muutunud, ja sellest tulenevalt ka ühiskonna sihid – kõigile võrdsete võimaluste loomise asemel on eesmärgiks saanud kõikide võrdsuse kehtestamine. Ja see ei erine palju sellest, mida Lenin ja Stalin taotlesid, ainult et keskmes pole mitte sotsiaalsete klasside varanduslik, vaid eri identiteedirühmade kultuurilise kapitali võrdsus.