Toivo Reinsoo: julgus ja ta kaaslased

Kuidas aga julgust kasvatada? Mis on see väetis, mida anda inimlapsele, et temast kasvaks julge kodanik? Ja kus on see määr, et julguseportsu saaks parasjagu? Kui satub ülemäära, saame tulemuseks hulljulge. Selline indiviid võib olla ohtlik nii endale kui teistele. Kui aga väetist napib, on tulemuseks arg vennike. Ta pole ohtlik teistele, kuid ei saa kahjuks enda eluga hakkama. Võib-olla ka saab, aga rõõmu on ta elus vähe. Ja siit edasi: