Hannes Võrno: Rakveregrupp

Kui kasvasid Rakveres, said kogeda tundepuhast islamikasvatust kogu lapsepõlve. Kuidas nii? Islamis, vaata, ei arutata, kui keegi keerab kokku mingi jama, et kes ta selline on? Seal küsitakse, kuulge, kes ta isa on? Niisamuti oli see lapsepõlve Rakveres. Sa ei tahtnud oma vanemaid häbistada, või tegid seda siis vahel kogemata. Kolmandat varianti ei olnud. Mul oli julgust.