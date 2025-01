Aneete Vassiljeva: minu teekond isikliku kasvu ja enesekindluseni

Kui lõpetasin sellel kevadel gümnaasiumi kunstikallakuga klassis, tekkis küsimus: mida nüüd edasi teha? Tavapärane tee oleks olnud kohe edasi minna kõrgkooli, eriti kui ma teadsin, et kunstiõpingud on minu südamesoov. Kuid ma otsustasin midagi teistsugust. Tundsin, et enne kõrgkooli minekut vajan aega, et mõista ennast ja elu paremini. See oli raske otsus, sest enamik mu sõpru läks ülikooli, ja surve ühiskonna poolt oli tuntav. Oli hetki, kui tundsin ennast ebakindlana ja küsisin endalt, kas teen õige otsuse. Siiski teadsin, et see on just see, mida vajan.