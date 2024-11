Hardo Pajula: igavese määramatuse kuninganna

Olgu moslemite ja juutidega kuidas on, nime poolest kristlik läänemaailm uhkeldab praegu oma usuleigusega. See ei tähenda aga ammugi seda, et me ennast monoteistliku mõtlemise köidikutest kuidagi vabaks oleks rebinud. 17. sajandi protestantide ja katoliiklaste taplused avalduvad praegu lihtsalt poliitilisel pealispinnal liberaalide ja konservatiivide kirgliku kismana. Paavsti bullade asemel on meil nüüd ametlike päevauudiste sama kohustuslikud suunised sellest, mida me ühel või teisel päeval teaduseks peame pidama. Põhiline muster on paraku sama: convert or kill!