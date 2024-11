Kaie Metsla: viljakas ökosüsteem

Eesti entsüklopeedia selgitab, et monokultuur on ühe kultuuri pidev viljelemine samal külvikorraväljal või põllul. Monokultuursus mõjub aga mullaviljakusele kahjulikult. See vähendab elurikkust. Ma uurisin Wikipediat ja leidsin viite mõne aasta vanusele artiklile ajakirjas Nature, kus Ameerika Ühendriikide rahvusvaheline teadlaste rühm kuulutas, et nad on töötanud välja uudse meetodi, millega hinnata maakasutuse mõju kliimale.