Viivi Luik: teistsugune inimene

Igaüks, kes on selle looga tuttav, teab, et Vägede Jehoova andis äsja loodud inimese võimu alla kõik elajaloomad maa peal, vee-elukad ja taevalinnud, niisamuti kõik lillekesed väljal, kõrrekesed põllul ja aasarohud. Aiapuud ja metsapuud kõige pisemast kõige võimsamani andis ta inimese valitsuse alla.

Kuid see ei olnud inimesele tehtud kingitus, vastupidi, see oli inimese peale pandud töökäsk. Kohustus aegade lõpuni oma alamate elu eest hoolt kanda ja lõppude lõpuks Vanajumalale ette näidata, mis sest asjast saanud on, kas käsk on täidetud ja kas kõik, mis saadud, on ka korras peetud ja alles hoitud. Sest Vanajumala arveraamatus olevat kirjas iga elajas oma liigi järgi, iga oksake ja kõrreke, juur ja seeme, põld ja mets.