Taustaks makromajanduslik tähelepanek: SKT kasvutempo on hulk aastakümneid ülemaailmselt langustrendis. Majandus edeneb üha aeglasemalt ning samamoodi edeneb üha aeglasemalt ka tööviljakuse kasv. Miks, kui tehnoloogia liigub kiiresti edasi ja meil on Google, nutitelefonid ja nüüd ka ChatGPT? Võib-olla ei ole nendest asjadest – olgugi et need on väga head ja tõepoolest abiks – reaalmajanduses niipalju kasu olnud, kui isiklikult tunnetame. Võib-olla ei toeta sotsiaalmeedia ja lakkamatu valmisolek suhtluseks majanduslikku innovatsiooni nii hästi, kui tahaks.