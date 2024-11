August Aljas: oliivisalust datlipõlluni: ühe rahva saatus põllumajanduse vaatest

Tänapäeva Palestiina vabadusvõitluse üheks peamiseks motoks on araabiakeelne sõna sumud, mida võib eesti keelde tõlkida kui vankumatust või järjepidevust. Selle sõnaga on korduvalt iseloomustatud palestiinlaste põllumajanduse käekäiku, mis on lisaks okupatsioonivõimude väärkohtlemisele jäänud unarusse ka kohalike võimuorganite silmis, kes on pigem keskendunud poliitilistele eesmärkidele ja rahvusvahelise toetuse otsimisele. Põllumajandus on olnud palestiinlaste võitluses iseseisvuse nimel üks tugevamaid sümboleid. Ajalooliselt on palestiinlased oma põldudel oluliseks pidanud segakultuure ja kasvatanud koos teravilju, datleid, avokaadosid ning oliive. Kuid pidevalt muutuv poliitiline kliima on sundinud tegema mitmeid järeleandmisi. Kaks kolmandikku Läänekaldast on täielikult Iisraeli kontrolli all ning selle territooriumi vahel asuvad palestiinlaste linnad ja muud enklaavid on tihti kohalike jaoks väga raskesti ligipääsetavad.