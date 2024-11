Neli saadet Platonist

#44 Palavikus linn

Toomas Lott ja Mats Volberg

„Pange tähele, et ma viitan järjekindlalt „Politeiale“. Seni, kuni te ei ole „Politeiat“ läbi lugenud, ei saa te end pidada harituks. Lugege „Politeiat“! Mittelugemine ei ole vabandatav! Lugege „Politeiat“! See on klassika. Kõige mõjuvõimsam raamat Lääne tsivilisatsioonis on Piibel, aga tema kannul ongi ilmselt kohe „Politeia“. Lugege „Politeiat“! Jõudis see teile kohale? Lugege „Politeiat“!“ manitseb meid Briti-Ameerika filosoof Arthur F. Holmes oma suurepärases 81-osalises loenguseerias lääne filosoofia ajaloost.

Mina lugesin „Politeia“ ingliskeelse tõlke läbi 2019. aasta talvel, kui ma valmistusin „Oluliste raamatute“ kursustesarja teiseks hooajaks. „Võlumäele“ järgnenud „Totalitarismi tüve“ fookuses oli George Orwelli hoiatusromaan „1984“. Orwelli kaudu ma Platonini jõudsingi, sest Karl Popper peab oma raamatus „Avatud ühiskond ja selle vaenlased“ Platonit Hegeli ja Marxi kõrval peamiseks totalitaarse ühiskonna eestkõnelejaks.

#53 Ihalev hingeosa

Toomas Lott ja Laura Viidebaum

„Liigne iha vabaduse järele kõikide muude asjade arvel on see, mis demokraatiale saatuslikuks saab ja nõudmise türannia järele tekitab,“ sõnab Sokrates. Lammaste hulgast sirgunud hundid kupatavad utekarja pärast uljamat sorti demokraatlikku kepsutamist jälle lauta tagasi. Selline mõte jäi mulle meelde teisest „Politeiale“ pühendatud jutuajamisest. Veelgi enam, Laura Viidebaum väitis, et kirjeldatud protsess toimub Platonil otsekui vääramatu jõuga.