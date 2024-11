Toomas Lott: #44Palavikus linn

Egeuse meres on saar nimega Melos, mis üritas jääda Peloponnesose sõja ajal Sparta ja Ateena suhtes neutraalseks. Aastal 416 e.Kr. saatsid ateenlased Melosele sõjalaevastiku ja esitasid tillukesele mitmesaja aastase ajalooga saareriigile ultimaatumi – kas tunnustate Ateena ülemvõimu või teid hävitatakse. Kreeka ajaloolase Thukydidese esituses protesteerisid meloslased, et selline ettepanek ei ole õiglane, nad ei ole ateenlaste poolt neile pandud valikut orjuse ja hävingu vahel ära teeninud, nad ei ole ateenlasi kahjustanud ega ähvarda neid. Ateenlased vastasid, et õiglus ei puutu asjasse, oluline on vaid see, et Ateena impeerium on Melosest tugevam.