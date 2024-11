Lauri Sommer: vana yhtlane pulsilöök

Kuid regivärsi ilmsem mõju säilib meie igapäevasesse kõnesse pugevates alliteratsioonides ja assonantsides ning ta on ka räpi arenduste yrgseks alguseks. Rytmi poolest on regivärss nelja jalaga trohheus, selline aeglane veohobune, kes meie elu aegamööda rappa või hoopis mäele viib. Maastik on siin metafooriks. Teekond toimub inimese hinges. „Ja laul?” – „Tuu om, mes tiid vällä otsib,” sõnas yhe Ernst Enno loo tegelane kokkuvõtvalt. Selle vallandava rituaaliga seostub muusikalise kvaliteedina monotoonsus. Omadus, millel on pidet meie esivanemate kokkupuudetes laiuva metsa, raba ja otsatu merega ning kylma aastapoole maastike ja elulaadi yksluisusega. Ja sõltub, kuidas neid monotoonsuse väljendusi võtta. Yhele on see harmooniline ja rytmiline vaesus ning talumatu yksluisus, miski mis tuleks kohe kinni keerata ja peale panna „midagi tempokamat ja lõbusamat”.