Tuul Sepp: monokultuursuse müüdid linnaruumis

Väga pikalt on levinud arusaam, et linn ja loodus on vastandsõnad. „Läheme loodusesse“ tähendab linnast välja minekut. See arusaam on müüt mitmel põhjusel. Esiteks, inimestel on halb viibida keskkonnas, kus pole loodust. Kuna inimesed viibivad aga enamasti linnas, on linna loodust hädasti vaja. Teiseks, looduskaitse ei saa piirdude tegevusega vaid kaitsealadel, sest looduslikud liigid vajavad ruumi ja elupaikade vahelisi ühendusteid. Kolmandaks, looduslähedasem linnaruum on üha levinum lahendus väga paljudes Euroopa linnades ning sellekohased suunised on kirjas isegi Euroopa Liidu strateegiates.