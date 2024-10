Kaie Metsla: ökonoomse eluviisi õpetus

Meie meditsiinisüsteemi ümber on alalõpmata kära, küll on raha vähe, siis on jälle mõni pahane patsient ning lõpuks ei ole puudu lugudest, kus kirjutatakse suhtlemisoskuseta õdedest ja haigla kehvast sisekliimast. Mul on vedanud, sest hea tervis on tähendanud väheseid kokkupuuteid tohtritega ja kõik minu senised kogemused on olnud meeldivad. Minusse on hoolivalt suhtutud, olen alati abi saanud. Kui elu on vahetus ohus, on Lääne meditsiin asendamatu. Kui ma pimesoole lõhkemisega haiglas olin ja sepsisest puudusid vaid loetud tunnid, polnud küsimustki, kas ma valin Lääne meditsiini või šamaanitrummiga tervendaja. Seda minult keegi muidugi ka ei küsinud.

Kuigi mul on olnud head isiklikud kogemused, häirib mind siiski üks asi. See on suhtumine kõigesse, mis on teistmoodi. Nagu ütleb tänases intervjuus meestearst Olev Poolamets, on palju riike, kus toimivad kõrvuti nii Lääne meditsiin kui ka alternatiivsed ravimeetodid. Meie kipume tervendajat, kes pole andnud Hippokratese vannet ja kel pole ametlikke arstipabereid, kohtlema halvakspanuga. Ometi on põlisrahvaste vanadest traditsioonidest välja kasvanud tseremoniaalsed tervendusviisid tihtipeale kaunimad ja hinge kosutavamad. Alternatiivseks peetava meditsiini raviviisid, mida on tuhandeid aastaid praktiseeritud, põhinevad lihtsal ning elementaarsel loogikal – terviku tajumisel.