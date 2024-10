Kaie Metsla intervjuu Olev Poolametsaga: rumalus, kiindumus ja viha

„Ma haagin ennast Lääne meditsiinist täielikult lahti,“ olen kuulnud üht tervendusretriidi korraldajat ütlemas. „Need uhhuu-ravitsejad tekitavad inimeludele ohtlikke ja surmavaid olukordi,“ olen ma kuulnud lugupeetud tohtrit rääkimas. Ja nii need arvamused levivad, inimeselt inimesele, äärmuslikult, ilma lahti mõtestamata. Öeldu edasijagamine polariseerib ühiskonda. Mulle äärmuslikud seisukohad ei meeldi. Need on pingul lahkulöömise energiast. Kangus ja upsakus ei aita omavahelistes suhetes, ammugi siis kogukondlikes või ühiskondlikes. „Üksi pole võimalik terve olla,“ ütles Ameerika filosoof Charles Eisenstein Tähenduse teejuhtide teisele numbrile antud intervjuus. Tervis on aga ellujäämise ja hästi hakkamasaamise alus. Kuidas tervendaja ja tohtri arvamusi lähendada? Seekord valisime vestluspartneriks androloog Olev Poolametsa, kes töötab Tartu Ülikooli Kliinikumi Meestekliinikus. Valik pole juhuslik, sest Olev on mitukümmend aastat tegelenud ka Tiibeti meditsiiniga. Kuidas Lääne ja Tiibeti raviviisid omavahel kokku sobivad? See küsimus meid temaga vestlema viiski.

Mina soovitan kasutada mõistet täiendmeditsiin. Mulle meeldib see sõna rohkem. Mujal maailmas on kasutusel mõiste complementary medicine, mis kätkeb erinevaid praktikaid ja pakub neid lisaks traditsioonilisele Lääne meditsiinile. Täiendmeditsiini alla kuuluvad näiteks massaaž, meditatsioon, taiji, reiki, muusikateraapia ja palju muud. Üks sõber uuris kunagi väga põhjalikult kõnealuseid rahvusvahelisi termineid. Täiendmeditsiini mõiste sobib juba seepärast väga hästi, et paljudes riikides eksisteerivad paralleelselt nii Lääne meditsiin kui ka vanadel tarkustel põhinevad traditsioonid ja tervendamisviisid, see on seal argielu osa.

Kunagi luges doktor Arbuzov Venemaalt meile Tiibeti meditsiini kursust. Ta õpetas, et maailmas on kuus suurt meditsiinisüsteemi. Üks neist on Hippokratese süsteem, mille järglane on tänapäeva Lääne meditsiin. Meie Tiibeti meditsiini õpetaja doktor Nida Chenagtsang räägib ikka, et Hippokratese meditsiinist on Euroopas järele jäänud põhiliselt Vahemere toit. Itaalia toit aitab näiteks südamehaiguste vastu. Kui lähemalt uurima hakata, siis on sellest algupärasest tarkusest veel väga palju muudki alles. Hippokratese vande annavad kõik arstid. Lääne meditsiini juured ulatuvad Hippokrateseni, seda ei tohi häbeneda. Teine suur süsteem on Hiina meditsiin, siis India meditsiin ehk ajurveda. Lõuna-Indias on veel teinegi väiksem süsteem – siddha. Viies on Araabia meditsiin, kuues on Tiibeti traditsiooniline meditsiin ehk sowa rigpa, mida kutsutakse ka Himaalaja meditsiiniks. Dr. Nida Chenagtsang arvab, et sowa rigpa on neist vana Hippokratese meditsiiniga kõige sarnasem. Peale nende on arvukalt indiaani hõime ja põlisrahvaid, kellel kõigil on oma piirkondlikud ravitsemismeetodid. Meil Eestis on ka erinevate haigustega läbi sajandite jõudumööda hakkama saadud.