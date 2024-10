„Oo, see on masin, mis teeb ping,“ sõnab ta rahulolevalt. „See on mu lemmik. Me liisisime ta tagasi kompaniilt, millele me ta müüsime. Seetõttu ei pea me sellelt amortisatsiooni arvestama,“ selgitab kikilipsuga mänedžer imetlusest sõnatule sünnitusbrigaadile, kes oli hetk varem kokkukuhjatud kola vahelt ka „patsiendi“ üles leidnud. „Operatsioon“ õnnestub ning peagi liitub masinapargi surinaga uue ilmakodaniku tervituskisa. „On see poiss või tüdruk?“ tunneb ema huvi. „Kas te ei arva, et on pisut vara hakata talle soorolle peale suruma?“ viskab tohter naisele nina peale ja kirjutab välja antidepressandid.