Mari West: #43 Feminismi õied

Üheks nendest küsimustest on intersektsionalismi mõiste. Ka mina püüdsin seda sõna endale selgeks teha. Tõlkisin selle imelooma inglise keelest oma kõige parema äranägemise järgi. Intersektsionalism on sotsiaalne analüütiline käsitlus, mis peaks aitama mõista, kuidas grupi ja üksikisiku sotsiaalsed ja poliitilised enesemääratlused toovad kaasa unikaalse kombinatsiooni diskrimineerimisest ja privileegidest. Need faktorid on sugu, rass, seksuaalne orientatsioon, religioon, puue, pikkus, vanus, kaal ja seisus. Need eralduvad ja kattuvad sotsiaalsed tunnused kas tõstavad su üles või tambivad jalge alla. Ma luban, et see oli selle loo kõige keerulisem lõik.