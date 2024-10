Saated feminismist, intersektsionalismist, fundamentalismist ja muust

„Miks on meid nii lihtne hirmutada? Miks on mõte surmast meile nii kohutav? Kui asi puudutab meie keha, siis on selge: ükskord me sureme kõik. On aeg sellega leppida. Sellest hakkaks kergem kõigil, ka arstidel. Ei ole vaja panna arste ja teadlasi jumala rolli ja loota neilt piletit igaveseks eluks. See pääse on peidus hoopis mujal,“ kirjutas teisel koroonakevadel perearst Anna Luik („Karpmani kolmnurk“; TT#8, 4.21).