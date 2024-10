Valdo Herzmann: vaimne ärkamine algab vahetust kogemusest

Meile on sisendatud, et oleme tohutus arengufaasis ning viimase paarisaja aastaga on tänu teaduse arengule toimunud suured muudatused. Lähemalt uurides saab haritud inimene kergesti aru, et selle väite all mõeldakse vaid tehnokraatlikku edenemist ning inimese enda areng on vaid heal juhul samale tasemele jäänud. Heaolu justkui on, kuid rahulolu jääb üha vähemaks. Ringi vaadates näeme stressi, lõputut kiirustamist, lahendamatuid muresid, lõhutud peresid, depressiooni jne.