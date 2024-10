Jaak Kikas: meditsiini alternatiividest

Kui ma kuulen sõna „alternatiivmeditsiin“, siis haarab mu käsi… Ei, nii hull see lugu nüüd pole – käsi haaras sule. Aga termin mulle ei meeldi, temas on liiga palju sellist bolševistlikku võitlusvaimu ja vastandumist. Nii alternatiivmeditsiini pooldajate kui vastaste poolt. Pigem meeldib mulle mõelda nii, et on erinevad meditsiinipraktikad, millel on erinev tõenduspõhisuse aste. Kuna inimorganism on keerukas, ei pruugi kõikide ravivõtete täpsed toimemehhanismid (molekulaartasandini välja) selged olla. Aga öeldakse ju, et pole tähtis, mis karva on kass, peaasi, et hiiri püüab.