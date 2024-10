Oluliseks teeb hetke see, et tõenäoliselt osalesime enese teadmata oma elu esimesel meeleseisundit muutval seansil. Ei mäleta enam täpset sündmuste kulgu, aga keharakkudes on püsinud mälestus, kui isa Sharpi duubelkassetimängijast Gary Moore’i „Over the Hills and Far Away“ uuesti ja uuesti mängima panin. See eepiline algus, need trummid, hääl, kaasahaarav meloodiline ülesehitus...