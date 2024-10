Marina Paula Eberth: unistus sillast

Kui küsimus on elus või surmas, on tavameditsiini saavutused hiilgavad nii intensiivravis kui ka operatsioonide näol. Tänapäeva tehnoloogia on aidanud luua erakordseid „intelligentseid“ ravimeid, mis leiavad kehas üles just need rakud, mis abi vajavad, ravides närvikoe müeliinikihti või tugevdades luukudet. Krooniliste haiguste ja psühhosomaatiliste sümptomite puhul pole aga tavameditsiinil kuigi palju pakkuda. Ravimid annavad vaid ajutist leevendust, kuid ei kõrvalda haiguse põhjust ja see tähendab, et paljude sümptomite puhul pole inimestel võimalik päriselt terveks saada.