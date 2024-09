Esimene selline tundepuhang – väljaöökimisrefleksi hingeline analoog – tabas mind siis, kui president tegi avalduse esimese koroonaohvri puhul (83-aastane krooniliselt haige naine). Teine siis, kui teatati surmpateetilisel tragöödiahäälevärinal teisest ohvrist, 90-aastasest hoolekodu elanikust, ja üle meedia rullus jälle õudustundelaine. Ma ei hakanud seda tunnet toona väljendama. Ajukoorel püsis kenasti „juhe taga” ja ma sain aru, et nii kõikehõlmava kollektiivse meeleseisundiga pole mingit mõtet konfronteeruda. Oli see pelgalt erakorraliste olude tõttu ajutiselt hälbiv meeleseisund? Ei. See oli sügavam, see oli ilmaliku inseneri-metafüüsika kriisi akuutne väljendus. Mind ajas vahetult öökima sümptom, aga nähtus ise on palju sügavam ja totaalsem.