Hardo Pajula: enesetapja hing

Pole ime, et Hillman New Yorgist korvi sai. Tollased psühholoogiaõpikud käisid hinge mõistest kaarega mööda, ja praegused veelgi enam. Ükskõik, kuidas me seda ka ei defineeriks, Excelisse ei mahu see kuidagi – ja kui Excelisse ei mahu, siis pole seda meie praeguste metafüüsiliste arusaamade (valitsevate juurmetafooride) valgusel ka olemas. „Tegemist ei ole selgepiirilise mõistega,“ ütleb Hillman ühes intervjuus. „Hing on kogemus. See on midagi, mis puudutab meie sügavat sisemust, midagi, mis läheb meile viimsena korda. Sellel on tegemist armastuse, ühendustunde, ohu ja surmaga. Kõik need sõnad tulevad hinge puhul mängu.“ Teisisõnu, me saame vaistlikult aru, millest jutt käib, aga kui me seda mehhanistliku psühholoogia keelde üritame tõlkida, läheb ta paratamatult kaotsi.