Hardo Pajula intervjuu Madis Kalmetiga: unenägude sinine torn

Kvantrevolutsiooniga riimuv fenomenoloogiline filosoofia ütleb meile, et ülim reaalsus ei koosne mitte aineosakestest, vaid „fenomenidest“, s.o nähtustest, nii nagu me neid tajume. Asjaolu, et me Google Maps’ist purgatooriumi ei leia, ei tee puhastustulle kukkunud inimese elu karvavõrdki kergemaks. Tervenemiseks, manitses Peterson, peame lähtuma sellest, et materiaalsed elemendid, mida me peame vaikimisi kõige reaalsemateks asjadeks, on tegelikult millegi palju fundamentaalsema teisejärgulised tõmmised. See fundamentaalsem nähtus on Petersoni sõnul võimalus (või lootus), mida me tajume kõigepealt tähendusena. „Tähendusetus takistab täisverelist elu ja on seetõttu samaväärne haigusega. Tähendus muudab talutavaks väga paljud asjad – võib-olla isegi kõik asjad,“ sekundeerib talle juba Jung ise.