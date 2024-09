Kaie Metsla: elutahte vorm ja värvid

Mul on olnud suur õnn sündida armastavasse peresse ja veel enam: olla õnnelik ema kolmele tervena sündinud lapsele. Sünnilood on haprad ja täis teadmatust, meie kasvamise lood samuti. Neis ei ole midagi enesestmõistetavat. Algselt kaasa antud kogukam õnnepagas ei pruugi tähendada seda, et läbi elu on võimalik minna kannatusteta. Elus on nagu looduses: siin leidub vahelduvalt kõike: tuult, tormi, üleujutusi, kõrbekuuma, päikest, mahedat briisi ja kosutavat vihmasabinat. Kannatusest ja elutahtest on liigutavalt kirjutanud holokausti üle elanud Austria psühhiaater Viktor Frankl, kes on mind väga puudutanud.