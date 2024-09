Neli saadet kristlusest

#42 Kristluse eshatoloogiline sütik

Toivo Pilli ja Joosep Tammo

„1999. aastal Pacifica Instituudis peetud kõnes rääkis James Hillman neljast apokalüptilisest ratsanikust. Ta rõhutas, et apokalüptiline fantaasia on meie kristlikku kalendrisse sisse kirjutatud. Üks tuhandeaastane epohh hakkab ümber saama,“ rääkis „Õhtumaa vaimu passiooni“ autor Richard Tarnas 2021. aasta talve hakul EBS-is peetud loengus. Me oleme võtnud lõpuajad Tähenduse teejuhtides jutuks õige mitmel korral. Esimest korda tegime seda 2019. aasta märtsis, kui stuudios olid teoloogid Toivo Pilli ja Joosep Tammo.

Sõnad „apokalüpsis“ ja „eshatoloogia“ (paralleelvariandina ka „eskatoloogia“) pärinevad kreeka keelest, kus apokálupsis on ’katte eemaldamine’, éskhatos ’viimane’ ja logos ’õpetus’. Eshatoloogia on seega õpetus meie maise teekonna kaugematest sihtidest ning peegeldab sellisena meie valusat võimet esitada iseenda ja maailma kohta viimseid küsimusi. Küsimusi, millele me Toivo Pilli sõnul kunagi päriselt vastata ei suuda, aga mida me ei saa ka esitamata jätta.

#96 Tänapäeva apokalüpsis

Toomas Jürgenstein ja Aro Velmet

„Te võite olla päris kindlad, et kui Kanada senatikomisjoni istungit vaatab üle maailma 350000 inimest, on apokalüpsis lähedal,“ ütles Jordan Peterson prohvetlikult 2017. aasta kevadel, kui inimtühjade linnatänavateni oli jäänud veel veidi alla kolme aasta. See, mis sajandivahetusel tänu usinatele arvutispetsialistidele maailmalõpu-fantaasiatest puudu jäi, tehti globaalpalaviku esimestel nädalatel kuhjaga tasa.