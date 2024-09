Sisulised arutelud nendest augustipäevadest on vajunud ajaloo hämarusse, aga sündmuse toimumine ise tuletab meelde, et suurte kriiside keskel kerkib esile apokalüptiline küsimus. Mis hävib, mis pudeneb maha, mis jääb ja mis luuakse uuesti? Need on eksistentsiaalsed teemad, millega tegelemine käib inimeseksolemise juurde. Küsimused viimsetest asjadest ei ole ainult mingite fanaatikute ja fundamentalistide pärusmaa. Ei maksa seda valdkonda jätta ainult nende tõlgendada. Olla inimene, tähendab suuta ja tahta mõelda lõpust ja sellest, kas selle taga on veel midagi.