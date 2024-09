Heili Meibaum: elu koos- ja ebakõlad

Kes kinkis meile elu ja tahte? Mida nendega peale hakata? Tahtevabadus paneb omanikule suurima võimaliku vastutuse. Kas on piisavalt kõlapinda tahtel elu kalliks pidada, hoida, kaitsta, ilmale tuua, või prevaleerib kakofooniline soov seda mitte teha? Kumb oli enne, elu või tahe? Kumb on olulisem? Üks küsimus järgneb teisele. Ent kuskilt aimuvad elu suured tõed. Iseasi, kas söandame neile otsa vaadata või mitte. Elu määrab tahte, mitte vastupidi. Tulevik ja tulemus sõltuvad tehete järjekorrast.

Kuidas olla universumiga kooskõlas? Ilmaruumi helide üle on ikka juureldud, olgu Sisask oma astronoomiast tulvil loomingus või Pythagoras, kes uuris Egeuse mere äärses mäekoopas planeetide kõla ja muusikateoreetilisi seaduspärasusi.

Või kuulata hoopis mikrokosmost, südame häält? Paraku tõdes juba Jeremija, et süda on petlikum kui kõik muu ja äärmiselt rikutud. See võib väga mustalt kõlada.