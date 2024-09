Siim Lill: elutahe eeldab elujõudu

Siinkohal on hea meenutada Ivan Illichit, kes tõdes juba mõnda aega tagasi: „Pole vahet, kuhu reisida, maastik on äratuntav. Kõikjal on see täidetud jahutustornide ja parkimisplatsidega, põllumajandusäride ja megalinnadega. Aga nüüd, mil areng on lõppemas – maakera oli säärase tõlgenduse jaoks vale planeet –, muutuvad kasvuprojektid kiiresti varemeteks ja prügiks, mille keskel me peame õppima elama.“

Progress, kasv, areng – ei; ent muutus, metamorfoos – miks mitte. On ju ka inimene olemuslikult ühest vormist teise liikuv ollus. Üle ilmamaa on traditsioonilistes ühiskondades enesestmõistetavana võetud, et inimene ei koosne pelgalt skeletist ja koolajooki puhastavatest neerudest, vaid meil kõigil on mitu kihti. Muldvana kristlikku terminoloogiat appi võttes on meil lisaks kehale ja hingele ka vaim (spiritus). Nonde terminite üksipulki lahkamine jäägu palgaliste filosoofide kaela. Ent siin-seal ringi vaadates märkame, et eri kultuurid kipuvad rääkima samapiirjoontelistest asjadest: vanadel kreeklastel on pneuma, hiinlastel qi jne.