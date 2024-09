Aija Sakova: elutahe ja elamise julgus

Elutahe. Kaitsetahe. Niipea kui hakata mõtlema elutahtele, seisab see sõna kõrvuti kaitsetahtega. Peale selle, et need sõnad jagavad „tahet“, on see seos tingitud mõistagi sõjast Ukrainas ja sellest, kuidas see meie enesetaju mõjutab.