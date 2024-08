Hardo Pajula intervjuu Tom Cheethamiga: südame mõte

Vahetult pärast Descartes’i algatatud teadusrevolutsiooni eksisteerisid teadus ja religioon – mis läänes tähendas kristlust – mõnda aega rahumeelselt teineteise kõrval. Teaduse valdkonnaks oli materiaalne universum, religiooni valdkonnaks mittemateriaalne maailm: jumal, inglid, vaimolendid ja inimhinged. Olukord muutus radikaalselt pärast Prantsuse revolutsiooni. Kastrupi sõnul andsid valgustusajastu juhtivad mõtlejad endale aru, et materialism on eelkõige kirikuvastane relv, mitte vettpidav metafüüsika. 19. sajandil läks aga enamikul meelest, et materialism oli alguses vaid poliitiline abivahend, ning rahvamassid hakkasid uskuma, et mittemateriaalset sfääri polegi ning teadvus on vaid ajutegevuse tähendusetu kõrvalsaadus. Jumalad, inglid ja vaimolendid on vaid inimese kujutlusvõime viljad.

„Lääne mõtteloos on pikka aega puudunud metafüüsika, mis omistaks kujutlusvõimele keskse rolli,“ kirjutab Tom Cheetham oma ülalpool mainitud raamatus Henry Corbinist. Kartesiaanlikus filosoofias on kujutlusvõime õiget tunnetust hälvitav kasutu fantaasiamäng. Corbin võtab kujutlusvõimet seevastu tajuorganina. See määrab ära selle, mida me üldse näeme ja kuuleme ning kuidas me nähtut ja kuuldut tõlgendame. Ilma kujutlusvõimeta pole religioosseid kogemusi võimalik mõista. „Aktiivne kujutlusvõime (active imagination) suunab, ennetab ja vormib meeleorganite tajuandmeid,“ selgitab Corbin, „see teeb tajumustest sümbolid“. Corbini sõnul on aktiivne kujutlusvõime ühtlasi ka loominguline kujutlusvõime (creative imagination). Viimane sõnapaar on Corbini filosoofia ja teoloogia põhimõiste, kõik muu keerleb selle ümber.

Loomingulise kujutlusvõime ülim akt ja kõrgeim vorm on Corbini teoloogias palve. Kartesiaanlik pööre ja Prantsuse revolutsioon peletasid ingellikud olevused lääne filosoofiast sajanditeks minema. Kõige intensiivsemas palves loovad aga Corbini sõnul palvetaja ja ingel teineteist vastastikku. Kaks kõige olulisemat märksõna on siin osadus ja mõlemapoolsus (participation and mutuality). Needsamad kaks märksõna on esiplaanil ka jõudsalt tugevnevas ökoloogilises elutunnetuses, mis rajaneb arusaamal maailma hingest – anima mundi’st.

„Lääne filosoofia on teater, kus on sajandeid mängitud etendust „Lahing maailma hinge pärast“,“ kirjutab Corbin. „On see lahing lõplikult kaotatud? Kas maailm on oma hingest ilma jäänud? Kas selle kaotuse tagajärjed on pöördumatud? Ma ei usu seda. Isegi kui filosoofiline lahing on kaotatud, ei ole anima mundi kuhugi kadunud.“

...