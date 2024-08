Kaie Metsla: uhkus, iharus, tüdimus

Julmus ja vägivald, ilu ja romantika. See on värvipalett, millel pintsel liigub kahe külma ja kahe sooja tooni vahel ning püüab luua harmooniat. Kuidas värve omavahel paremini klapitada, millal tonaalsust lisada või värvi erksust maha võtta, õpime kogu elu. Sageli on just kunst ja kirjandus need pidepunktid, kust leiame eeskujusid, otsime põhjendusi oma untsuläinud eluhetkedele või vabandusi tehtud sigadustele.