Vastuoludest räsitud uskumuste süsteemis on raske, seda teame kõik omast käest. Kooskõlastatud uskumuste süsteem on järjepidev kõigis sisemistes seostes. Et uskumuste süsteem oleks kooskõlas, on tähtis alustada kõige väiksematest osadest. Kuna kõik asjad on loodud väiksematest asjadest, aitab koostisosade mõistmine ka suurematest asjadest aru saada. Järjepideva maailmavaate loomiseks on tarvilik, et maailma väiksematelgi osadel oleks selles oma roll.