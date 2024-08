Hardo Pajula: neli saadet vene kunstist ja kirjandusest

„Kui me tahame mõista tavalist, peame alustama erakordsest. See on väga oluline metodoloo-giline lähtekoht. See on põhjus, miks me loeme suurt ilukirjandust. Siin on tegemist tavaelu mõista aitavate erakordsete juhtumitega. Üle aisa lööv naabrinaine ei aita meil mõista Anna Kare-ninat ega madam Bovaryd, aga Anna Karenina ja madam Bovary aitavad meil mõista üle aisa löövat naabrinaist,“ selgitab James Hillman süvapsühholoogia põhiprintsiipi.