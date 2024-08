Raul Sööt: #41 Verhovenski lapsed

Dostojevski kirjutab 1870. aastal ühes oma kirjas A. N. Maikovile: „Harva ilmuvad prohvetid, kes aimavad ja lausuvad selle täiusliku sõna. Shakespeare on jumalast läkitatud prohvet, et kuulutada meile inimese, inimhinge saladust.“ Sel ajal on Dostojevski töölaual „Sortsid“ – prohvetlik teos sotsialistlikust revolutsioonist, selle mahitajate riugastest, mõttemaailmast ja taktikast.