Foto: Andre Taal, fotograaf on erakogust

Imeilus Psyche viskub oma kallima Erose poolt hüljatuna ja armastuse kaotuse all kannatavana ahastuses jõkke, et elust jäädavalt lahkuda. Kuid jõgi keeldub naist oma igavesse embusesse haaramast ja uhub ta kaldale. Jumal Paan, kes leiab südamevalus ja meeleheites Psyche, paitab oma õrnade flöödihelidega naise hinge, et sel oleks jõudu oma saatusega silmitsi seista ja oma armastatu otsimist jätkata. Muusikast saab naisele lohutus, hingehaavade ravitseja ja uue jõu allikas.