Eros on palunud tal seda mitte teha, öeldes neiule, et „kui sa mind vaatad, siis sa enam mind ei näe.“ Muidu on tema jagatav armastus, olgugi et ainult öine, igati meeldiv ja suurepärane, Erose hääl saab „üksinduses lohutuseks“. Ent Psüühe kadedad, õelad ja ebaõiglast Fortunat kiruvad õed istutavad noore naise pähe mõtte, et äkki on ennast öösiti ilmutav suurepärane armastaja hoopistükkis mõni kole olend, „tohutu suur maduuss, vääneldes sõlme keerdunud, kael surmavast mürgist veripunane…“ Mürgiste sõnade mõjul tunneb Psüühe tungivat vajadust teada saada, kuidas Eros välja näeb. Magavale armastatule valgust heitnud, avastab Psüühe „jumaliku näo ilu“ – ent armastajat paljastavast lambist kukub Erose kehale õlitilk, noor jumal ärkab üles ja hülgab Psüühe.