Kertu Kändla: logos ja mythos

Ammusest ajast peale on räägitud, et on olemas kaks drastiliselt erinevat maailma: logos ja mythos. Esimene neist eitab elu tunnetamist läbi südame, laidab maha maailma ülesehitamist pärimuse ning müütide tsemendist, sest lood, mida ei saa tõestada, pole vajalikud ega mõistuspärased. Hingerahu polnud tolle ideoloogia alustala. Kuid mythos’e pooldajate arvates oli tähtis jõuda moraalini, arendada võimet tunda inimestele kaasa ja otsida väärtusi muistenditest, pärimusest. Tähtis oli elule anda nii vorm kui ka tähendus.