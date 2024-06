Kaie Metsla: ärme näita üksteisele näpuga!

Konkursi võitis Evelin Hermaküla essee „Mõtteid looduse tähenduse kriisist“, mida on võimalik lugeda Edmund Burke’i Seltsi kodulehelt. Meie jutuajamisest Eveliniga sündis tänase lehe intervjuu, kus me räägime temaga elust, raamatutest ja Aldous Huxleyst. Evelini sõnul oli Huxley mõtleja, kes pidas oluliseks ühisosa otsimist. See on mõte, mis meid innustas ja mida me oma Zürichi reisi käigus ka praktiliselt kogesime. Ühisosa otsimise vajalikkusele viitab Evelin ka meie jutuajamise lõpus:

Selle aasta alguses kutsusime kuni kahekümneviieaastaseid osalema esseekonkursil „Minu Huxley“. Nomineeritud tööde hulka kuulusid kirjatükid, mille pealkirjad olid näiteks „Teadus ja inimene“, „Inimkonna pahede pale: teadlik ning teadmatu propaganda“, „Inimene kui lill“, „Ma olen maa peal võõras“ jne. Kui me töid lugesime, saime aru, et meil on tõepoolest põhjust järeltulevat generatsiooni kuulata ja nendelt õppida. Täpselt samamoodi nagu neil meilt. Esseekonkursi võluvaks puändiks oli kahe lapsevanema osavõtt, kes oma poega kirjutama motiveerides innustusid teemast ise sedavõrd, et saatsid meile oma Huxley loo. Need olid Reet Hiiemäe ja Andrus Tins, kelle kirjatükki saab lugeda samuti tänasest lehest.

Konkursi võitis Evelin Hermaküla essee „Mõtteid looduse tähenduse kriisist“, mida on võimalik lugeda Edmund Burke’i Seltsi kodulehelt. Meie jutuajamisest Eveliniga sündis tänase lehe intervjuu, kus me räägime temaga elust, raamatutest ja Aldous Huxleyst. Evelini sõnul oli Huxley mõtleja, kes pidas oluliseks ühisosa otsimist. See on mõte, mis meid innustas ja mida me oma Zürichi reisi käigus ka praktiliselt kogesime. Ühisosa otsimise vajalikkusele viitab Evelin ka meie jutuajamise lõpus: „Olen tähele pannud teatavat vastasseisu nooremate ja vanemate generatsioonide vahel. Noorematele heidetakse näiteks ette, et nad on saamatud, vati sees kasvanud ning veedavad palju aega internetis. Me ei ole aga valinud seda aega, millal me sündinud oleme. Noored proovivad sarnaselt eelmiste põlvkondadega anda endast parima, et eluga toime tulla. Ajad on erinevad ja selles ei ole keegi süüdi. Me peaksime rohkem koostööd tegema, sest iga sugupõlve kogemus on oluline. Ärme näita üksteisele näpuga!“