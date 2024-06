Hardo Pajula: kolm kindlat kirstunaela

„Mis see siis oli? Mida oli õhus tunda? – Tülitsemishimu. Kriise tekitavat ärritavust. Nimetut kannatamatust. Üldist kalduvust mürgiseks sõnavahetuseks, vihapurseteks, koguni käsikähmluseks. Ägedat riidu, ohjeldamatut vastamisi kisendamist toimus inimeste vahel ja rühmiti iga päev, ja tähelepanuväärt oli see, et asjasse mittepuutuvad inimesed raevutsejate vastu tülgastust ei tundnud või vahele ei astunud, vaid pigem asjast poolehoidvalt osa võtsid ja sisemiselt samuti tasakaalutuks muutusid.“