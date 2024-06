Hardo Pajula, Andreas Veispak ja (:)kivisildnik: #201 Suur transformatsioon

Rallipaari ( : )kivisildnik–Veispak nähti esimest korda Tähenduse teejuhtide 69. kiiruskatsel „Kus on puuri võti?“, mille lähtekoht oli 1976. aasta Nobeli kirjanduslaureaadi Saul Bellow’ võrratu romaan „Mr. Sammleri planeet“. Kõnealuses raamatus tuleb muude teemade kõrval jutuks ka inimsoo maailmaruumi pagemise võimalikkus. Teema ja esinejate valikul mängis kahtlemata suurt rolli Andrease eelnev ametikoht Euroopa Komisjoni kosmoseandmete üksuse juhina. See saade sai salve 2019. aasta lõpunädalatel ning seda on tänaseks vaadatud 16500 korda, mis teeb sellest meie populaarsuselt kaheksanda vestlusringi. Aastapäevad hiljem salvestatud keskustelu „Vandenõuteooria 101“ on aga meie kõigi aegade menukam saade, mida on uudistatud üle 36000 korra.