Robin Hull: miks Huxleyt 21. sajandil lugeda tasub

Huxley ise ei lugenud talle maailmakuulsuse toonud kolme tööd oma tugevamate hulka. „Hea uue ilma“ kirjutas ta sellises tempos, et tal polnud aega romaani stiili kallal palju vaeva näha. See on tõenäoliselt ka põhjus, miks see romaan on üks Huxley kõige kergemini loetavatest teostest, miks sellest sai säärane bestseller ning miks seda peetakse siiani üheks maailmakirjanduse sajast kõige olulisemast teosest. Huxleyle endale meeldis oma raamatutest kõige enam 1944. aastal ilmunud romaan „Time Must Have a Stop“, see on juba oluliselt mitmeplaanilisem teos.