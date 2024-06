Huxley viimases romaanis „Saar“ on loodus kesksel kohal. Raamatu süžee on lihtne: laevahuku üle elanud ajakirjanik Will Farnaby ärkab üles kusagil India ookeanis asuval väikesel Pala saarel. Toibunult hakkab Farnaby end Pala saare asukate ühiskonna ja filosoofiaga kurssi viima. „Saar“ ei kujuta endast niivõrd kirjanduslikku kunstiteost, kuivõrd mänguväljakut, kuhu Huxley laotab oma ideed heast ühiskonnast. Ökoloogia ei ole „Saare“ peateema, ent see on tajutava allhoovusena kohal enamikus peatükkidest ning seob seega kõnealuse romaani tänaste aruteludega ökoloogilisest kriisist ja kollapsist.