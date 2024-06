Lore Karilaid: Inimene kui lill

Just see võiks olla lähituleviku teaduslikus psühholoogias üks enam tähelepanu vääriv teema. Öelda, et inimesed on sedavõrd välja õpetatud, et käituvad tahtmatult nii, nagu ühiskond neile ette määrab, on väga julge ja tekitab siiamaani arstide seas teatavat (negatiivset) furoori. Üks julge furooritaja on dr Gabor Maté, kes on mitmes enda teoses rõhunud just selle põhimõtte fundamentaalsele rollile. Sealjuures on ta arendanud Huxley mõtet edasi: „See, mida peetakse normaalseks ja loomulikuks, ei ole see, mis on inimeste jaoks kasulik, vaid see, mida neilt oodatakse – need on omadused ja hoiakud, mis teenivad kultuuri säilimist.“